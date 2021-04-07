الكفن ينهى سلسال الدم بين عائلتين فى الفيوم.. تفاصيل

كتب محمود عبد الراضي ـ الفيوم رباب الجالي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة الشواشنة، وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من رجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعاً بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

لاقى ذلك استحساناً وقبولاً وترك مردوداً إيجابياً وأثراً طيباً فى نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والإستقرار.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.