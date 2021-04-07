الصحة العراقية تتعاقد على 21 مليون جرعة من لقاح كورونا

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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى وزير الثقافة حسن ناظم، إن وزارة الصحة تعاقدت على 21 مليون جرعة من لقاح كورونا ستأتى تباعاً للبلاد، ذكرت ذلك قناة السومرية نيوز دون التطرق لمزيد من التفاصيل، وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت تسجيل حصيلة إصابات غير مسبوقة بجائحة كورونا فى عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت 7300 حالة إصابة، مقابل 5225 حالة شفاء، و33 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

يذكرأن، وصل وزير الصحة العراقي حسن التميمي على رأس وفد من بلاده إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وبرفقته طائرة محملة بمساعدات طبية عراقية لصالح وزارة الصحة اللبنانية، للمساهمة في جهود مكافحة لبنان لانتشار فيروس كورونا المستجد والتعامل مع الجائحة.

وقال وزير الصحة العراقي لدى وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت - إن "جائحة كورونا عصفت بأنظمة صحية كبيرة في العالم، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود الدولية في مواجهتها"، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار التعاون المشترك بين العراق ولبنان والعلاقات الوطيدة بين البلدين.

وأشار إلى أن المساعدات التي أرسلتها الحكومة العراقية إلى لبنان، تضم مستلزمات طبية وأجهزة تنفس صناعي، دعما لجهود وزارة الصحة اللبنانية للتصدي للوباء.