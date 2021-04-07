الصحة العالمية: التغطية الصحية الشاملة الطريق الوحيد للصحة للجميع

كتب وليد عبد السلام

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، إن مشروع التأمين الصحي الشامل مشروع قومى وكل المشاركين فيه سيذكرهم التاريخ المصرى بكل فخر، مؤكدًا أن حلم التغطية الصحية الشاملة هو حلم كل المصريين وهو ما تدعمه القيادة السياسية، جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الثانى للتغطية الصحية الشاملة الذي أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية صباح اليوم بمحافظة الإسماعيلية.

من جانبها قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر خلال كلمتها، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة تعد أهم العناصر الأساسية الحاسمة لمنظمة الصحة العالمية هو ما أكدت عليه بوضوح أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الذي ينص على "ضمان أن يتمكن جميع الناس والمجتمعات من استخدام الخدمات الصحية المعززة والوقائية والعلاجية والتأهيلية والملطفة التي يحتاجون إليها، وذات جودة كافية لتكون فعالة، بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية، والحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة، والحصول على الأدوية واللقاحات الأساسية الآمنة والفعالة وذات الجودة العالية والميسورة التكلفة للجميع.

وتابعت الدكتورة نعيمة القصير خلال كلمتها أن إيمان مصر الراسخ واعترافها بأهمية الرعاية الصحية الشاملة كأحد ركائز النظام الصحي والسبيل الوحيد للوصول إلى "الصحة للجميع"، مؤكدة على أن "الصحة بالجميع وللجميع" لافتة إلى أن مصر قد حددت بوضوح التغطية الصحية الشاملة كهدف ذى أولوية لإصلاح القطاع الصحي في خطة التنمية المستدامة 2030 في مصر، والتي ترتكز على 3 محاور سواء اقتصادية أواجتماعية أو بيئية.

وأكدت خلال كلمتها، أن صحتنا مسئولياتنا جميعًا، لأن تعريف منظمة الصحة لمفهوم الصحة لايقتصر على المرض فقط ولكن كل ما تشمله صحة المواطنين، شامل الثقافة الصحية والتوعوية والمجتمعية للوصول إلى الأمن الصحي للجميع.

وأوضح أن مصر وضعت مستوى عال لتدابير الاستجابة الفعالة للغاية تحت إدارة وزيرة الصحة والسكان وبتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي من خلال العديد من المبادرات الرئاسية المتنوعة، التى تعتمد وتتبنى مبدأ كرامة الإنسان وتعزيز أوجه الترابط من خلال بيئة صحية أمنة،.

فيما ثمنت الجهود المبذولة فى جمهورية مصر العربية بهدف توفير اللقاح في ظروف استثنائية أبرزت المنافسة غير العادلة بين الشعوب، واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لهيئة الرعاية المشاركة في نشر الجوانب المجتمعية والحياتية آملة أن يتحقق حلم الإسراع من وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل لكي يتحقق حلم التغطية الصحية الشاملة.