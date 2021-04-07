الرئيس الفلسطينى ينهى فحوصاته الطبية بألمانيا

رام الله (أ ش أ)

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أنهى الفحوصات الطبية التى كانت مقررة له مسبقًا فى ألمانيا، وأضافت الرئاسة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطينى بصحة جيدة، مؤكدة أنه سيعود إلى بلاده يوم غد الخميس.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس،أصدر مرسوما بتمديد حالة الطوارئ لثلاثين يوما، لمواجهة تفشى وباء كورونا بفلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن تمديد حالة الطوارئ يبدأ اعتبارا من السبت 3 من أبريل الجارى، وذلك فى إطار استمرار جهات الاختصاص فى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

وكان الرئيس عباس قد أصدر في 4 مارس الماضى مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ فى الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما، لمواجهة تفاقم جائحة كورونا.