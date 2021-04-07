اليوم السابع
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الأحوال المدنية تستخرج بطاقات رقم قومى لكبار السن فى المنازل

الأربعاء، 07 أبريل 2021 10:51 ص
الأحوال المدنية تستخرج بطاقات رقم قومى لكبار السن فى المنازل الأحوال المدنية
كتب محمود عبد الراضي

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أوفد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى، استهدفت بعض قرى محافظة المنوفية، انطلاقاً من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة فى توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين .

واستمراراً للاستجابة لالتماسات المواطنين، فقد لبى القطاع التماسات عدد من الحالات الإنسانية، وتقديم المساعدة لهم فى استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم، حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم والمستشفيات، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية .

 

 


الاحوال المدنية

الداخلية

بطاقة الرقم القومي

استخراج بطاقة الرقم القومي

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