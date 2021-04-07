اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الأربعاء، 07 أبريل 2021 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام
- البطاطس 4.25 جنيه .
- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 6.5جنيه
- الكوسة بـ 9.5 جنيه.
- الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الجوافة بـ 10 جنيهات.
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان 26 جنيها.
- الليمون بـ21 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 13جنيها.
- التفاح السكرى بـ26 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8.5 جنيه.
- اليوسفى بـ9 جنيهات.
‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى بـ 26جنيها.
- البسلة بـ 8 جنيهات.
- البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه.
- البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.

التموين

أسعار الخضراوات والفاكهة

الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

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