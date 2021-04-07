استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأربعاء وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلوجرام
- البطاطس 4.25 جنيه .
- البصل الأبيض 4.25 جنيه.
- البصل الأحمر بـ 6.5جنيه
- الكوسة بـ 9.5 جنيه.
- الجزر بـ5 جنيهات.
- الخيار بـ 10 جنيهات.
- الجوافة بـ 10 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.
- الفلفل الألوان 26 جنيها.
- الليمون بـ21 جنيها.
- الفاصوليا الخضراء بـ 13جنيها.
- التفاح السكرى بـ26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 8.5 جنيه.
- اليوسفى بـ9 جنيهات.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ 26جنيها.
- البسلة بـ 8 جنيهات.
- البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه.
- البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.
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