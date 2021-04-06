مقتل 3 أشخاص بينهم مشتبه فيه فى إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وكالة "أسوشيتدبرس"، اليوم الثلاثاء، إن شخصين قتلا في إطلاق نار وقع في ولاية ماريلاند الأمريكية، مؤكد أن الشرطة قتلت شخص مشتبه فيه، بعد أن وصلت إلى محيط الحادث.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على تويتر: الحادث وقع في مدينة فريدريك صباح اليوم الثلاثاء، يوجد حاليًا ضحيتان ومشتبه به واحد".

وبالأمس، أعلنت الشرطة فى ولاية ألاباما الأمريكية، مقتل امرأة وإصابة 5 أشخاص آخرين جراء حادث إطلاق نار بعد اندلاع مشاجرة فى منتزه فى الولاية الأمريكية.

وقالت الشرطة فى مدينة برمنجهام، التى وقع فيها الحادث " فى الوقت الذى وقع فيه إطلاق النار كان المئات قد تجمعوا فى الحديقة للاحتفال بعيد الفصح"، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أمس الاثنين.