مسيرة بالعاصمة البوسنية للمطالبة باستقالة الحكومة لسوء تعاملها مع الجائحة

سراييفو /أ ش أ/

نظم ما يزيد عن ألف شخص مسيرة فى العاصمة البوسنية، سراييفو؛ للمطالبة باستقالة الحكومة بسبب ما وصفوه بسوء إدارتها لجائحة فيروس كورونا.

وذكرت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المتظاهرين أعاقوا حركة المرور فى أحد الشوارع الرئيسية فى سراييفو، بينما انضم مئات آخرون من سياراتهم وأطلقوا أبواق السيارات فى أنحاء العاصمة.

وأمهل منظمو الاحتجاج السلطات الحالية أسبوعين للاستقالة، متعهدين بتنظيم المزيد من الاحتجاجات. وقالوا إنه يتعين على السلطات الجديدة أن تقدم خطة واضحة لمعالجة الجائحة فى البلاد.

وأفادت السلطات البوسنية بوفاة 99 شخصا من جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ وهو رقم قياسى بالنسبة للبلد الذى يبلغ تعداد سكانه 3.3 مليون نسمة. وتم تسجيل نحو 7 آلاف حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس فى البوسنة، التى تعد ضمن أعلى معدل وفيات للفرد فى أوروبا.

ويلقى الكثير من البوسنيين على الحكومة باللائمة فى ارتفاع معدل الوفيات، ولأنها فشلت فى الحصول على اللقاحات المضادة للفيروس فى وقت مبكر كاف. وبدأت البوسنة مؤخرا حملة تطعيم محدودة قائمة على التبرعات من الخارج ومن خلال شحنة تم توفيرها عبر آلية "كوفاكس" الدولية.