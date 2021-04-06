محافظ القاهرة يكرم القائمين على مسار المومياوات الملكية

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أن النجاح الباهر الذى حققه حفل موكب المومياوات كان نتاج جهد كبير بذلته كل أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن الجميع عمل بروح الفريق وبذل قصارى جهده ليخرج هذا العمل الوطنى فى هذه الصورة التى أبهرت العالم.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن العاصمة وأبنائها يشعرون بالفخر لإقامة هذا الحدث على أرض القاهرة موجهًا التحية لكل من ساهم فى نجاح الموكب.

جاء ذك خلال تكريم محافظ القاهرة عدد من المشاركين فى رفع كفاءة مسار المومياوات وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين على الحفل من محافظة القاهرة وشمل التكريم اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء ابراهيم عوض السكرتير العام المساعد لمحافظة القاهرة ، واللواء ايهاب الشرشابي رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة ، واللواء وائل حسن مدير مديرية الاسكان والمرافق ، والمهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق، واللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، والدكتور مهران عبد اللطيف رئيس حي السيدة زينب، واللواء طارق اليمني رئيس حي الخليفة، ومحمد عثمان رئيس حي غرب القاهرة، والعميد ماجد فوزي المشرف العام على أعمال التطوير بالمنطقة الجنوبية، والعميد خالد درويش المشرف العام على اعمال التطوير بالمنطقة الجنوبية، وكريم عادل محمد المتابعة الميدانية في المنطقة الجنوبية، والمهندسة عايدة كمال مدير قطاع جنوب للتجميل، والمهندس مصطفى امام رئيس الادارة المركزية للانارة والمهندسة منى صبري رئيس الادارة المركزية للتجميل والتشجير، والمهندس علاء ابو طالب رئيس قطاع جنوب للنظافة والتجميل ، محمد بيومي بالورش الإنتاجية، وحسن عبد المنعم مدير إدارة الإعلانات بمحافظة القاهرة ، والمهندس ممدوح اليماني رئيس الادارة المركزية للنظافة.

كما وجه محافظ القاهرة تحية كبيرة للجهد الكبير الذى قدمه العاملون والعاملات بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الذين شاركوا فى ظهور مسار المومياوات بهذا الشكل المشرف مشيرًا إلى أنه كان يلحظ لديهم حماس كبير عند المرور عليهم فى مواقع العمل مؤكدًا أنهم من الجنود المجهولين الذين يستحقون كل إحترام وتقدير.