اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أبريل 2021 03:50 م
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كاميرا ترصد لحظة انقسام سيارة لنصفين بسبب السرعة الزائدة فى روسيا.. فيديو

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 12:12 م
كاميرا ترصد لحظة انقسام سيارة لنصفين بسبب السرعة الزائدة فى روسيا.. فيديو تحطم السيارة فى الحادث
كتب محمد شعلان

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سجلت كاميرا مراقبة على الطريق السريع في مدينة فورونيج الروسية حادثة سيرة خطيرة تظهر انقسام سيارة إلى نصفين بسبب السرعة الزائدة على الطريق، وانتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب"، وتظهر اللقطات مشاهد من حادث اصطدام السيارة بعمود على طرف الطريق السريع في مدينة فورونيج.

 

وأفاد شهود عيان كانوا قرب مكان وقوع الحادث، بأن خدمات الطوارئ وصلت على الفور، وقامت بنقل شخص كان يستقبل السيارة إلى المستشفى القريب في مدينة فورونيج الروسية، كما لم يتم الإبلاغ عن عدد الجرحى النهائي بسبب هذا الحادث الخطير، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

 

صور السيارة المحطمة
صور السيارة المحطمة

 

لحظة تحطم السيارة
لحظة تحطم السيارة

 

تدمير السيارة فى الحادث
تدمير السيارة فى الحادث

 

السيارة تصطدم بالعمود
السيارة تصطدم بالعمود

حادث سير

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تحطم سيارة

مدينة روسية

انقلاب سيارة

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