كاميرا ترصد لحظة انقسام سيارة لنصفين بسبب السرعة الزائدة فى روسيا.. فيديو

كتب محمد شعلان

سجلت كاميرا مراقبة على الطريق السريع في مدينة فورونيج الروسية حادثة سيرة خطيرة تظهر انقسام سيارة إلى نصفين بسبب السرعة الزائدة على الطريق، وانتشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصة "يوتيوب"، وتظهر اللقطات مشاهد من حادث اصطدام السيارة بعمود على طرف الطريق السريع في مدينة فورونيج.

وأفاد شهود عيان كانوا قرب مكان وقوع الحادث، بأن خدمات الطوارئ وصلت على الفور، وقامت بنقل شخص كان يستقبل السيارة إلى المستشفى القريب في مدينة فورونيج الروسية، كما لم يتم الإبلاغ عن عدد الجرحى النهائي بسبب هذا الحادث الخطير، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



صور السيارة المحطمة



لحظة تحطم السيارة



تدمير السيارة فى الحادث