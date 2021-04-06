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فتاة للنيابة: دفنت أمى بعد وفاتها بكورونا وتانى يوم لقيت جثتها محروقة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 12:39 م
فتاة للنيابة: دفنت أمى بعد وفاتها بكورونا وتانى يوم لقيت جثتها محروقة مقابر - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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استمعت نيابة حلوان، لأقوال ابنة موظفة اتهمت مجهولين بنبش قبر والدتها المتوفية بفيروس كورونا، وإشعال النار فى جثتها داخل مدفنها، والتى كلفت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات وبسرعة ضبط المتهمين.

وقالت ابنة الضحية، إن والدتها تعمل موظفة فى مستشفى بحلوان، أصيبت بفيروس كورونا، وتدهورت حالتها الصحية فى الأيام الأخيرة وتوفيت. 
 
وأضافت أن أسرتها قامت بعمل كل الإجراءات الاحترازية المتبعة فى عملية دفنها، إلا أنها فوجئت فى اليوم التالى لدفنها بنبش قبرها، وأن جثتها محترقة، لتأمر النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المكان. 
 
البداية كانت بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من فتاة أفادت فيه باكتشافها قيام مجهولين بنبش قبر والدتها التى توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا، وأشعلوا النار فى جثتها.
 
انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، قيام مجهولين بإشعال النار فى جثة سيدة فى مقابر عزبة الباجور، وجارى استكمال التحقيقات.

حرق جثة سيدة مصابة بكورونا

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جثة سيدة محروقة

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