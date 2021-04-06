تشديد الإجراءات الأمنية بولاية نيجيرية عقب هروب آلاف السجناء

أ ش أ

شن مسلحون هجومًا على أحد السجون بمدينة أويري بولاية إيمو النيجيرية، وأطلقوا سراح عدة آلاف السجناء، بعد أن أضرموا النيران في المبنى.

وأفادت وسائل إعلام نيجيرية بأن ألسنة النيران الكثيفة المندلعة من المنشأة الإصلاحية شوهدت بوضوح من عدة أرجاء بالمدينة، بينما أشارت بعض التقارير إلى أن السجن كان يأوي نحو 3000 سجين.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في أويري، حيث أغلقت قوات الأمن الطرق وأقامت نقاط تفتيش في المدينة، كما أنها تعتزم إغلاق الشركات الموجودة بالمنطقة لتنسيق عمليات البحث وإعادة القبض على السجناء الفارين.