تأجيل استئناف المتهمة بـ 73 فيديو على حبسها سنة لجلسة 27 إبريل

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر المستشار محمد مرجان، رئيس دائرة جنح مستأنف كفر الشيخ، تأجيل نظر استئناف سيدة كفر الشيخ، المتهمة بالظهور فى فيديوهات خارجة، والمعروفة بـ "صاحبة 73 فيديو"، على الحكم بحبسها وتغريمها مبلغًا ماليًا قدره 200 جنيه، بعد أن صدر الحكم من جنح كفر الشيخ فى وقت سابق، لجلسة 27 إبريل.

جاء قرار التأجيل لعدم حضور محامين مع السيدة، لجلسة اليوم الثلاثاء، لذلك قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الاستئناف على حكم حبسها.

كانت سيدة كفر الشيخ، المتهمة قد انهارت داخل قاعة محكمة بندر كفر الشيخ يوم صدور حكم حبسها، عقب سماعها الحكم بحبسها وتغريمها 200 جنيه.

وكانت ربة منزل، وتقيم بمدينة كفر الشيخ، دخلت فى حالة هياج، وصراخ، وبكاء، بعدما تم إبلاغها من الحراسة الشرطية المكلفة بتأمين قاعة محكمة جنح بندر كفر الشيخ، بحبسها لمدة عام، وذلك خلال توقيعها على طلب استئناف الحكم، وفق ما تقتضيه أحكام القانون.

وقضت محكمة جنح بندر كفر الشيخ، برئاسة المستشار محمود منصور، بمعاقبة صاحبة المقاطع الإباحية، والمعروفة إعلاميًا بصاحبة الـ 73 مقطع فيديو إباحي، بالحبس عام مع الشغل، وتغريمها 200 جنيه.

ومن جانبه، قال رائد بهاء نوفل، محامى زوج سيدة كفر الشي المتهمة صاحبة الفيديوهات الإباحية، إن حكم المحكمة الصادر بحبسها عام، جاء فى قضية الزنا، وأن هناك قضية أخرى تنظرها المحكمة الاقتصادية بطنطا، فى باقى التهم الموجه إليها.