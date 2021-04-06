اليابان تستقبل مليونى جرعة من لقاح كورونا قبل بدء حملة تطعيمات الأسبوع المقبل

وكالات

وصلت إلى اليابان، أكبر شحنة على الإطلاق من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل بدء حملة التطعيمات الخاصة بكبار السن في الأسبوع المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، أن شحنة لقاح "فايزر-بيونتك" وصلت إلى مطار ناريتا الواقع بالقرب من طوكيو من بلجيكا، حيث تمتلك الشركة المصنعة للأدوية قاعدة إنتاج هناك.

ويشار إلى أن الشحنة هي الـ11 التي تقوم الشركة بتسليمها إلى اليابان. ومن جانبها، أوضحت شركة فايزر أن الشحنة الأخيرة تكفي ما يقرب من مليوني جرعة.