الكهرباء: الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائى يساهم فى تقديم خدمة مميزة

كتبت ــ رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الإبلاغ عن سرقات التيار الكهربائي فى مصلحة المواطن قبل الدولة، لضمان الحصول على خدمة مميزة وبأعلى جودة، وعدم التعرض لتلف الأجهزة الكهربائية أو حدوث ماس كهربائى.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عبر صفحته الرسمية، أن طرق الابلاغ عن سرقات التيار الكهربائي كالآتي:

1-الاتصال على الخط الساخن 121.

2-الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكترونى لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

وملء البيانات الآتية:-

أ‌- يجب أن يتضمن اسم المبلغ عنه.

ب‌- يجب أن يشمل البلاغ طبيعة الموقف المبلغ عنه.

ت‌- يجب أن تشتمل البيانات على عنوان المُبلغ عنه بالتفصيل.

ث‌- تحديد نوع المنشأة التى يتم الإبلاغ عنها، " سكنية أم صناعية أم تجارية".

ج‌- ادخال بيانات المُبلغ تكون اختيارية.

3- ابلاغ شركة التوزيع التابع لها المُبلغ عنه