القبض على صاحب مصنع بحوزته 5 طن مواد غذائية فاسدة بالأميرية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى القبض على صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة الأميرية بحوزته سلع غذائية فاسدة، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط طن دقيق فاخر – 4 طن مواد غذائية "فيجتار" – 175 كيلو جرام جلوتامات الصوديوم – 150 كيلو ملح طعام – 100 كيلو جرام ثوم بودرة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالإضافة إلى 5000 إستيكر – 120 عبوة فارغة – 20 ماكينة " طحن – تغليف" بحوزة صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة) وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بقصد إعادة تعبئتها مُستخدماً علامات تجارية مقلدة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.