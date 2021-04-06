اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية تستضيف مؤتمرا دوليا افتراضيا حول المنطقة القطبية

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 03:49 ص
الخارجية الأمريكية تستضيف مؤتمرا دوليا افتراضيا حول المنطقة القطبية وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ ش أ

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تستضيف وزارة الخارجية الأمريكية بالشراكة مع جامعة ألاسكا مؤتمرا دوليا صحيا افتراضيا بشأن المحيط القطبي الشمالي بعنوان " صحة واحدة مستقبل واحد"، والذي يبدأ اليوم ويستمر حتى 11 أبريل الجاري.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إنه من المتوقع أن يكون هذا المؤتمر هو الأكبر من نوعه بشأن المحيط القطبي والذي تستضيفه الولايات المتحدة للعام الجاري.
وأضاف أنه من المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر أكثر من 600 شخصية من أنحاء المنطقة القطبية الشمالية، كما سيشارك فيه جوناثان مور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لمكتب المحيطات والشئون العلمية والبيئية الدولية.


أمريكا

وزارة الخارجية الأمريكية

جامعة ألاسكا

المحيط القطبي الشمالي

نيد برايس

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