اليوم السابع
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اقتراح بإغلاق العاصمة الإيرانية بسبب تفشي فيروس كورونا بشراسة

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 11:09 ص
اقتراح بإغلاق العاصمة الإيرانية بسبب تفشي فيروس كورونا بشراسة إيران - أرشيفية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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اقترح قائد لجنة مكافحة فيروس كورونا فى العاصمة الإيرانية على رضا زالى، اغلاق طهران نحو أسبوع إلى 10 أيام نظرا لدخولها دائرة "المدن الحمراء" أى التى يتفشي فيها فيروس كورونا بشراسة.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة للجنة والتى أقيمت صباح الیوم، بهدف رفع درجة استعداد المستشفيات لاستقبال مرضى الفيروس التاجي، وذلك بعد أن دخلت طهران ضمن المدن الأكثر سرعة فى تفشي الفيروس.

وقال المسئول الإيرانى، أن الأسبوع المقبل سيكون أسبوعا صعبا للغاية بالنسبة للعاصمة، لافتا إلى أن تجربة اقليم خوزستان التى حدث فيها طفرة فى الانتشار تتكرر فى طهران مؤكدا :يجب أن تكون لدينا ترتيبات مختلفة مسبقا لإدارة هذه الأزمة.

وقال: أعلنا اقتراحنا للنائب الأول لرئيس الجمهورية ووزير الصحة وهو اغلاق العاصمة نحو أسبوع إلى 10 أيام للعبور من هذه الأزمة.

وتابع "لسوء الحظ وبسبب عدم أخذ نصائح خبراء القطاع الصحى على محمل الجد فاننا اليوم نشهد سيناريو مريرا لم يكن ينبغى أن يحدث".

وأمس قال مجلس محافظة طهران إن العاصمة الإيرانية دخلت خانة المدن الحمراء من حيث تفشي فيروس كورونا.

وأضاف المجلس في بيان له أنه على الدوائر والمؤسسات خفض عدد موظفيها بين الثلث والنصف حتى إشعار آخر، حسب التصنيف الحكومي لأهمية الخدمات التي تقدمها للمواطن.


ايران

كورونا

كورونا فى ايران

طهران

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