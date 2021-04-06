إطلاق 3 مبادرات ميدانية لتعزز البيئة الصحية لقاصدى الحرمين الشريفين

إيمان حنا

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين مبادرات "ميدان محترز، تفويج مسؤول، حشود محصنة "الهادفة في مخرجاتها إلى تعزيز البيئة الصحية ومتطلبات مكافحة العدوى بالمسجد الحرام.وفق بيان صحفى لسفارة السعودية.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على منسوبي وكالة الشؤون الميدانية بالعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية الميدانية بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لضمان أداء المعتمرين والمصلين عبادتهم بكل يسر وسهولة وفق تطلعات القيادة الرشيدة لشهر رمضان الاستثنائي هذا العام.

وأشار إلى أن حزم المبادرات والبرامج التي أطلقتها الرئاسة تتناغم مع الخطط التشغيلية لموسم رمضان المبارك بهدف توفير منظومة عمل ميداني مستوفٍ لمعايير الصحة العالمية ومتطلبات مكافحة العدوى ومقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو للحفاظ على النفس البشرية ودرء المفاسد وجلب المصالح.