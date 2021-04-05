مطادرة بوليسية فى مدينة روسية تنتهى بتحطيم مدخل متجر بيع سيارات.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

سجل أحد عناصر الشرطة في مدينة كراسنويارسك الروسية، من سيارته الشرطية، مطاردة بوليسية مع أحد العناصر المطلوبة، التى انتهت باصطدام السيارة المُطاردة بعنف فى مدخل معرض كبير لبيع السيارات واقتحام صالته وتحطيم الزجاج الأمامي بالكامل، فيما ألقى القبض في النهاية علي مرتكب الحادثة.

ونقلت شبكة روسيا اليوم، الفيديو الذى سجلته قوات الشرطة في مدينة كراسنويارسك الروسية، وأظهرت لقطات الفيديو السيارة وهى تحطم أحد حواجز المرور لتدخل الى ساحة معرض السيارات، وبمجرد أن تعقبتها سيارة الشرطة دخلت بسرعة في زجاج المعرض لمحاولة الهرب، ولكن سقط قائد السيارة في النهاية بقبضة الشرطة.



الشرطي مسجل الفيديو

وتبين لعناصر الشرطة الروسية فيما بعد أن سائق السيارة يبلغ من العمر 34 عاما، وقد ذهب إلى نفس معرض بيع السيارات قبل يوم من الحادث واشتبك مع أحد حراس الأمن، ثم هرب من المكان.



السيارة تدخل فى زجاج المعرض

وفى واقعة أخرى، أدى تهور سائق مخمور في مدينة كيرتش الروسية - فى وقت سابق - إلى تعقبه من قبل مفتش شرطة المرور في المدينة، وأوقفت شرطة المرور سيارة السائق بعد أن تسبب في مناورة هروب خطيرة كادت تودي بحياته وحياة ضابط شرطة خلال أداء عمله، وأظهرت لقطات الفيديو السائق المخمور وهو يترنح بالسيارة وفور توقفه أمام إشارة مرور اقبل عليه ضابط الشرطة إلا أنه حاول الفرار.



مطاردة السيارة

وظهر في الفيديو ضابط الشرطة وهو يحاول فتح باب السيارة لانزال السائق المخمور إلا أن السائق المخمور رفض الخروج منها وضغط على "دوّاسة" الوقود عندما اقترب منه مفتش المرور وتحركت السيارة مسرعة، بينما حاول الشرطي القفز داخل السيارة المتحركة وهو يتمسك بالباب فقط.

وتمكن ضابط المرور الروسى في النهاية من إيقاف السيارة، وتم التحفظ على السيارة والقبض على السائق المخمور لمخالفته القانون وتهديد حياة ضابط الشرطة للخطر.