اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 06 أبريل 2021 12:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصدر أمنى: الإخوان وراء شائعة تعرض طلاب محبوسين لانتهاكات

الإثنين، 05 أبريل 2021 11:33 م
مصدر أمنى: الإخوان وراء شائعة تعرض طلاب محبوسين لانتهاكات قطاع السجون
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية ، متضمناً الزعم بوجود إنتهاكات بحق الطلبة من نزلاء سجن وادى النطرون ، عقب عودتهم من أداء الإمتحانات.. مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً ، ويأتى فى إطار محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات لتأليب الرأى العام.

 

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

 

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

 

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.


السجون

السجناء

اخبار السجون

أوضاع السجناء في مصر

نزلاء بالسجون

السجون المصرية

حقوق الانسان بالسجون

زيارات السجناء

العفو عن السجناء

سجون طرة

الداخلية

اخبار الداخلية

حوادث

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الداخلية توزع هدايا على المفرج عنهم وأسر السجناء بمناسبة عيد الأم.. صور

الأحد، 28 مارس 2021 02:00 م

المجلس العسكرى فى ميانمار يفرج عن مئات السجناء وإضراب صامت بيانجون

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:15 ص

مصدر أمنى فى تعقيب على الخارجية الأمريكية: لا يوجد معتقلين بالسجون.. والسجناء يخضعون لإجراءات قضائية

الخميس، 11 مارس 2021 11:57 م

زيارة استثنائية للسجناء بمناسبة عيد الأم

الأحد، 28 فبراير 2021 12:31 م

مصدر أمني ينفي شائعة جماعة الإخوان الإرهابية بسوء معاملة السجناء

الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:30 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة