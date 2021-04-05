اليوم السابع
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الإثنين، 05 أبريل 2021 02:27 م
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ضبط كمية من السكر والزيت مجهولة المصدر محملة على سيارة في ههيا بالشرقية

الإثنين، 05 أبريل 2021 12:07 م
ضبط كمية من السكر والزيت مجهولة المصدر محملة على سيارة في ههيا بالشرقية سكر مجهول المصدر - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى

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شنت إدارة تموين ههيا بمحافظة الشرقية، برئاسة محمد اﻷلفى مدير الإدارة، حملات تفتيشية ورقابية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط سيارة سوزوكى حمراء اللون بدون لوحات معدنية بشارع المحكمة ببندر ههيا، محملة بكمية من السكر التموينى مقدارها (300) كيلوجرام، مجمعة من تاجر تموينى بقرية المطاوعة بغرض إعادة بيعها فى السوق السوداء.

وكذلك تم ضبط (500) كيلو جرام سكر حر مجهول المصدر، و (50) كرتونة زيت حر سعه الكرتونة الواحدة 12 زجاجة بإجمالى كمية مقدارها (600) لتر مجهولة المصدر، وتم تسليم الكميات المضبوطة إلى فرع شركة الجملة وتحرير المحضر رقم 504 لسنة 2021 جنح " أ.د.ط " ههيا ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية ، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ، ومحطات المواد البترولية ، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء ، وتطبيق القانون على المخالفين .

ومن جانب آخر، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات ميدانية لمتابعة إلتزام أصحاب التكاتك بخطوط السير والتى تسير بشوارع المدينة بدون ترخيص ، وأسفرت الحملة عن ضبط (6) توك توك مخالف لخطوط السير ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وتستمر الأجهزة التنفيذية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


الشرقية

تموين الشرقية

محافظ الشرقية

وكيل تموين الشرقية

ضبط زيت مجهول المصدر

مصادرة تكاتك مخالفة

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