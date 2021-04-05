اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أبريل 2021 03:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

رى الجيزة: مشروع تبطين الترع يخدم 99 ألفا و860 فدان بالمحافظة

الإثنين، 05 أبريل 2021 01:00 ص
رى الجيزة: مشروع تبطين الترع يخدم 99 ألفا و860 فدان بالمحافظة تبطين الترع
كتب ــ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المهندس محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لمحافظتى القاهرة والجيزة، أن إجمالي المساحات التي تم طرحها للتبطين بمحافظة الجيزة 236.150 كم وجارى طرح 45 كم، مشيرا إلى أنه تم تبطين 122 كم حتى الآن.

وأضاف المهندس محمد عبد السلام، أن المشروع يخدم 99 ألفا و860 فدان بتكلفة 880 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم تحقيق المستهدف من المرحلة الأولى للمشروع، وباعتماد المخصصات المالية سيتم الانتهاء من المشروع قبل المدة المحددة.

وأوضح عبد السلام، أن المشروع سيوفر المياه بشكل كبير، بالإضافة إلى مصاريف التطهير السنوية التي يتم تنفيذها وتصل لملايين سنويا، مشيرا إلى أنه يتم عقد ندوات توعوية للمزارعين لتحسين طرق الرى وكذلك الاستفادة من المشروع، بالإضافة إلى التنسيق مع الإدارات المحلية بمحافظة الجيزة لتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة بالترع وكذلك تحسين منظومة النظافة لتنعكس على نظافة الترع وخلوها من المخلفات.

وأجرت وزارة الرى حصرا لـ 7 آلاف كيلو متر ترع كمرحلة أولى وتنفيذها على مدار عامين بتكلفة تتجاوز 18 مليار جنيه، حيث سيوفر المشروع 5 مليارات متر مكعب من المياه، كما يحقق العدالة فى توزيع المياه للمنتفعين، ويحقق الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من خلال ترشيد استهلاك المياه والحد من الفواقد التى كانت تذهب فى النقل والتسرب نظرًا لاتساع الترع، وكذلك تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع التى كان يتم تطهيرها من ثلاثة مرات إلى أربعة فى العام، وبعد تبطينها التكلفة التى كانت تصرف فى التطهير والمقدرة بـ 600 مليون جنيه فى العام سوف يتم توفيرها".

 


تبطين الترع

الترع

مشروع تبطين الترع

الحفاظ علي المياه

الجيزه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس قطاع الخزانات بالرى: مشروع تبطين الترع يوفر 13 ألف فرصة عمل يوميًا

السبت، 03 أبريل 2021 07:00 ص

مشروع تبطين الترع يحقق أحلام مزارعى سوهاج.. تجهيز 101 ترعة بتكلفة 275 مليون جنيه.. والأهالى: أصبح لدينا حمامات سباحة.. ونشكر الرئيس على اهتمامه بالفلاحين.. ويؤكدون: التلوث اختفى تمامًا.. صور

السبت، 03 أبريل 2021 04:00 ص

محافـظ المنوفية يتفقد مشروع تبطين الترع بمركز تلا بتكلفة 22 مليون جنيه .. صور

الثلاثاء، 30 مارس 2021 04:07 م

ترشيد الاستخدامات المائية الأبرز.. دراسة تكشف أهداف مشروع تبطين الترع

الأحد، 28 مارس 2021 12:00 ص

دراسة تكشف كيف يساهم مشروع تبطين الترع فى الحفاظ على الثروة المائية

الخميس، 25 مارس 2021 02:21 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة