حرامى إليكترونى.. استغل علاقته بصاحبة العمل وسرق "فيزا" خاصة بها وسداد ديونه

كتب أحمد الجعفرى

استغل شاب علاقة العمل التى تربطه بسيدة فى منطقة الجيزة، وتردده على منزلها بحكم تلك العلاقة فى سرقة كارت "الفيزا" الخاص بها، واستيلائه على مبالغ مالية منها، لسابقة علمه بالرقم السرى الخاص به.

اختمرت تلك الفكرة فى رأس الشاب المتهم بعدما طارده الدائنون، ولم يستطيع سداد ديونه، ووجد فى السيدة التى يعمل لديها حلاً سحريًا لسداد تلك الديون.

سرق الشاب "الفيزا" بعدما علم بالرقم السرى الخاص بها، واستخدمها عدة مرات فى سحب مبالغ مالية من حساب المجنى عليها، وإعادها فى كل مرة لمكانها دون أن تدرى ضحيته بشئ.

فى أحد الأيام اكتشفت ابنة المجنى عليها والتى تعمل مديرة الأغذية والمشروعات بأحد الأندية، سحب مبالغ مالية من حساب والدتها بأحد البنوك من خلال استخدام بطاقتى الدفع الإلكترونى الصادرتين لها من ذات البنك فى عمليات سحب نقدى من ماكينات الصراف الآلى.

كان ذلك بداية سقوط المتهم، حيث حررت ابنة الضحية، بلاغًا فى إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، وبعد التحرى تبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمنطقة إمبابة بالجيزة، والذى استغل طبيعة عمله لدى والدة الشاكية وتردده على مسكنها بمنطقة الزمالك بالجيزة وقيامه بمغافلتها والإستيلاء على بطاقتى الدفع الإلكترونى الخاصتين بها وكذا معرفته بالرقم السرى الخاص بهما وإستخدام تلك البطاقات عقب ذلك فى عمليات السحب وإعادة البطاقات مرة أخرى إليها دون علمها وقيامه بتكرار تلك العمليات عدة مرات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قام بالتصرف فى تلك الأموال فى سداد ديونه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وأصدرت قرار بحبسه.