بعد ظهوره مع بايدن.. "أرنب الفصح" ينضم لمؤتمر البيت الأبيض ويوزع الشيكولاتة

انضم أرنب عيد الفصح إلى المؤتمر الصحفي اليومى للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكى يوم الإثنين لتوزيع الشوكولاتة على المراسلين بمناسبة عيد الفصح، وذلك لإضفاء روح العيد، بعد أن اضطر البيت الأبيض، للتخلى عن تنظيم الاحتفالية السنوية التقليدية؛ بسبب قيود فيروس كورونا.

وأعربت ساكي عن خيبة أملها؛ لأن البيت الأبيض لم يكن قادرًا على إقامة حفل عيد الفصح السنوى هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا، لذلك وزع أرنب عيد الفصح البيض التذكاري والشوكولاتة على المراسلين للتعويض عن ذلك.

وقالت السكرتيرة الصحفية: "سننظم حدثًا كبيرًا العام المقبل، لكن ما زلنا نريد أن يكون لدينا زائر خاص وبعض من بيض عيد الفصح التذكاري الخاص بكم جميعًا من الرئيس والسيدة الأولى".

ورقص الأرنب ولوّح بالقرب من المنصة مرتديًا فستانًا أرجوانيًّا و"كمامة"، وقالت ساكي: "الأرنب يرتدي كمامة - استغلوا كل فرصة".

وردًّا على سؤال عما إذا كان الأرنب سيجيب على الأسئلة، وقالت ساكي: "ليس اليوم، لكننا سنقوم بدعوة الأرنب للعودة إلى جلسة إحاطة مستقبلية."

وكان قد ظهر الرئيس الأمريكى، جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، على شرفة البيت الأبيض، ليتمنيان للأمريكيين عيد فصح سعيد.

وانضم إلى الرئيس والسيدة الأولى ضيف خاص وهو أرنب عيد الفصح، الذي لعب دوره العقيد براندون ويستلينج من القوات الجوية الأمريكية هذا العام.

وأقر بايدن بأن العديد من الأمريكيين لم يتمكنوا من الاحتفال بعيد الفصح مع عائلاتهم كما يفعلون عادة هذا العام بسبب الوباء المستمر، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن مسار البلاد مع تزايد التطعيمات.

وقال بايدن: "مع احتفالنا بتجديد هذا الموسم، نعلم أن الفجر الذي طال انتظاره قد اقترب.. سنعيد بناء أمتنا وسنعيد الاجتماعات ونعيد تصور ما يمكن أن نكون عليه. سنتذكر أنه بالإيمان والأمل والمحبة كل شيء ممكن".

