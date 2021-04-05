السيطرة على حريق بمبنى نقابة المعلمين بطوخ نشب نتيجة ماس كهربائى

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمبنى نقابة المعلمين بشارع نقابة المعلمين بطوخ، نتيجة ماس كهربائى، دون خسائر بالأرواح، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب بمبنى نقابة المعلمين بشارع نقابة المعلمين بطوخ نتيجة ماس كهربائى.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل النقيب محمد رجب رئيس وحدة الحماية المدنية بطوخ، وجرى الدفع بسيارتاى إطفاء، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح، وبالفحص تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائى، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراات القانونية اللازمة.