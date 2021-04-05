وأوضح بخيت فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الاثنين، أن التسجيل على المنصة سيمكن العقبة من فتح جميع قطاعاتها قبل الأول من يونيو القادم، إضافة إلى تخفيف إجراءات الحظر، خاصة إلغاء حظر يوم الجمعة، عقب شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن العقبة ستحصل على نسبة أكبر من لقاح فيروس كورونا المستجد بعد التسجيل على المنصة الخاصة للقاح.

ودعا المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، لأخذ التطعيم ضد فيروس كورونا، للحد من انتشار الفيروس، ولتكون المدينة منيعة ضد هذا الوباء، وتخفيف الإجراءات إيذانا بعودة الحياة الطبيعية للعقبة، واعتبارها وجهة آمنة لجميع مرتاديها داخليا وخارجيا، بما يضمن عودة الحياة السياحية والاقتصادية والتجارية للمدينة.