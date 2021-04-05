اليوم السابع
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السجن المؤبد لمحامي زور في محررات رسمية وسرق إيصالات أمانة بقنا

الإثنين، 05 أبريل 2021 07:59 م
السجن المؤبد لمحامي زور في محررات رسمية وسرق إيصالات أمانة بقنا محكمة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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قضت محكمة جنايات نجع حمادى بقنا، برئاسة المستشار محمد رفاعى وعضوية المستشارين محمد زين ومصطفى الجاحر، بمعاقبة محامى بالسجن المؤبد 25 عاما لقيامه بالتزوير فى محررات رسمية وسرقة إيصال أمانة.

تعود أحداث القضية إلى عام 2017 عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بقيام كارم. م، بالتزوير فى محررات رسميه و سرقة إيصال أمانه و اختلاس أوراق رسمية بهدف تبرئة موكله، وتم تشكيل لجنه وفحص أوراق القضية التي بينت قيام المحامى باختلاس أوراق رسمية والتزوير وسرقة إيصال أمانة.

وكان قد تمت إحالة القضية لمحكمة جنايات نجع حمادى والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد.

 

 

 


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