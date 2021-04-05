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الحكم فى دعوى عدم دستورية القانون المدنى بشأن تقسيم المال الشائع.. 8 مايو

الإثنين، 05 أبريل 2021 07:51 م
الحكم فى دعوى عدم دستورية القانون المدنى بشأن تقسيم المال الشائع.. 8 مايو المحكمه الدستوريه- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 8 مايو للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 77 لسنة 33 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية المادتين 834 و841 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948.

وتنص المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

كما تنص المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

 


تقسيم المال الشائع

المحكمة الدستورية العليا

القانون المدني

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