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18 إبريل.. المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى فرض الحراسة القضائية على مطعم أندريا

الأحد، 04 أبريل 2021 04:21 م
18 إبريل.. المحكمة الاقتصادية تنظر دعوى فرض الحراسة القضائية على مطعم أندريا مطعم اندريا - ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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أقام أحمد رمضان عبد العزيز، دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، ضد مصطفى سيد على، بصفته ممثل شركة أندريا للمطاعم السياحية، يطالب فيها بفرض الحراسة القضائية على أحد المناطق السكنية الجديدة بالقاهرة الجديدة، وحددت المحكمة جلسة 18 إبريل لنظر أولى جلسات الدعوى.

 

وكشفت أوراق الدعوى مطالبة أحمد رمضان محكمة القاهرة الاقتصادية، بتعيين حارس قضائي على المحل الكائن بالوحدة R 4B بمركز خدمة قطاع جنوبي منطقة المطاعم المفتوحة بالقاهرة الجديدة، تكون مهمته استلام الإدارة واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع.

 

وأكدت أوراق الدعوى أنه فى 3 فبراير 2020 تم الاتفاق على استغلال العلامة التجارية لشركة اندريا للمطاعم السياحية بين أحمد رمضان عبر العزيز، و بين مصطفى سيد على، وقام الطرف الاول بالعقد بالالتزام بالشروط الخاصة بالشركة، و دفع المبالغ المالية المتفق عليها إلا أنه لم يقم بفتح النشاط نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وفوجئ المدعى بصدور إفادة على نفس الفرع المعين لاستغلال النشاط تفيد استغلال النشاط بمعرفة شخص آخر بخلاف العقد المتفق عليه مما حدا بالمدعى بصفته إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته الثابته بصدر هذا الحكم.


مطعم اندريا

مطاعم اندريا

احمد رمضان عبد العزيز

مصطفى سيد على

تعيين حارس قضائي

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