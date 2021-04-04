اليوم السابع
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وزير الصحة فى كوريا الجنوبية يحذر من موجة رابعة لفيروس كورونا

الأحد، 04 أبريل 2021 07:50 م
وزير الصحة فى كوريا الجنوبية يحذر من موجة رابعة لفيروس كورونا كوريا الجنوبية - أرشيفية
أ ش أ

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حذر وزير الصحة في كوريا الجنوبية، كوون ديوك تشول، من أن بلاده قد تكون على مفترق طرق في مواجهة موجة رابعة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد أن سجلت البلاد أكثر من 500 حالة جديدة لليوم الخامس على التوالي.
وقال كوون - في مؤتمر صحفي اليوم /الأحد/ نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية مقتطفات منه - "بلغ عدد الحالات الجديدة اليومية حوالي 500 حالة، مما يدل بوضوح على اتجاه متزايد للعدوى" .. وطالب المواطنين باتباع البروتوكولات الصحية للوقاية من عدوى كورونا، وإلغاء جميع الاجتماعات غير الضرورية والمشاركة بنشاط في عملية التطعيم.
وكانت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قد أعلنت اليوم تسجيل 543 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 105 آلاف و279 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1744 حالة بعد تسجيل أربع حالات وفاة جديدة.


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كورونا فى كوريا الجنوبية

فيروس كورونا

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