اليوم السابع
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خالد صلاح
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نائب السفير الصينى بالقاهرة: موكب المومياوات حدث تاريخى غير مسبوق

الأحد، 04 أبريل 2021 05:00 م
نائب السفير الصينى بالقاهرة: موكب المومياوات حدث تاريخى غير مسبوق موكب المومياوات
أ ش أ

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أعرب نائب سفير الصين لدي مصر وزير مفوض شياو جين هنغ عن انهباره بموكب المومياوات الملكية، واصفا إياه بأنه "حدث تاريخي وعالمي غير مسبوق".
وقال شياو جين هنغ - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "فخورون ومنبهرون بما نراه".. منوها بعظمة الحضارة المصرية القديمة، وبأن موكب المومياوات الملكية يعد استعادة لعظمة تلك الحضارة العريقة.
وأضاف أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات قوية واستراتيجية تشمل كافة المجالات.


الصين

السفير الصينى بالقاهرة

مصر والصين

موكب المومياوات الملكية

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