ميشيل أوباما تحتفل بعيد الفصح بصورة مع عائلتها من دولاب الذكريات

كتب آسر أحمد

حرصت ميشيل أوباما، زوجة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق باراك أوباما، على الاحتفال بعيد الفصح، بصورة تجمعها مع زوجها وأطفالها، من دولاب الذكريات، ظهرا من خلالها وأطفالها في مرحلة الطفولة.

ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق، عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، الصورة وكتبت: "في عيد الفصح، أتمنى أن نستغل أوقاتنا للتفكير في النعم التي نتمتع بها، والأمل الذى نحمله للمستقبل، من عائلتنا إلى عائلاتكم، عيد فصح سعيد".

وكانت قد استعادت السيدة الأمريكية السابقة ميشيل أوباما، مشاركتها أنشطة فريق فتيات الكشافة سواء في زراعة الخضروات في البيت الأبيض أو التخييم، فى إطار دعمها لبرنامج فتيات الكشافة Me Becoming، والذى يهدف إلى مشاركة القصص والحكايات لهن فى جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت ميشيل أوباما، عبر حسابها بموقع فيس بوك، صورا من مشاركتها خلال الفترة التي كانت فيها السيدة الأمريكية الأولى، وعلقت قائلة :"خلال الفترة التي أمضيتها كسيدة أولى أحببت تمامًا العمل مع فتيات الكشافة بدءًا من زراعة الخضروات في حديقة البيت الأبيض وحتى التخييم في الحديقة الجنوبية".