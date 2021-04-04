اليوم السابع
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خالد صلاح
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موريتانيا تبدأ حملة تطعيم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا غدا

الأحد، 04 أبريل 2021 09:10 م
موريتانيا تبدأ حملة تطعيم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا غدا لقاح كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنه ستنطلق غدا الاثنين حملة تطعيم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة بالقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن الحملة ستشمل من تتجاوز أعمارهم 75 عاما، و60 عاما لأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن هذه الفئات ملزمة بتقديم بطاقات الهوية لإثبات أعمارهم، وإفادة طبية تثبت إصابتهم بأمراض مزمنة، حيث سيتم تسجيلهم في أقرب مركز طبي لأماكن سكنهم.
يذكر أن موريتانيا بدأت منذ أكثر من أسبوع حملتها الأولى لتطعيم الأطقم الطبية ضد فيروس كورونا باستخدام اللقاح الصيني "سينوفارم" بعد حصولها 50 ألف جرعة هدية من الصين.


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