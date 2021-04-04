مقتل عنصرين إجراميين وضبط 1872 أخرين خلال شهر.. فيديو

يبرز فيديو جهود الداخلية خلال شهر، حيث نجحت فى استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مما اسفر عن مصرع عنصرين وضبط (1872) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بإجمالى مضبوطات (1109) قطع سلاح نارى (2جرينوف – 2 رشاش – 175 بندقية آلية – 6بنادق - 190 بندقية خرطوش– 47 مسدس – 687 فرد محلى) وكذا (97 سلاح أبيض كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة ) وكذا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها " قتل - شروع فى قتل - سلاح – ضرب – مخدرات – بلطجة – سرقة – مقاومة سلطات – خطف).

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية تم ضبـط عدد (4000 قطعة سلاح نارى) بحوزة (3345) متهم.. أبرزهم الآتى: (2 جرينوف – 2 رشاش - 341 بندقية آلية – 632 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 247 مسدس – 2776 فرد محلى – 9528 طلقة مختلفة الأعيرة – 466 خزينة متنوعة – 5558 قطعة سلاح أبيض) وضبط (16) ورشة لتصنيع #الأسلحة النارية بداخلهم (3 بنادق آلية – 4 بنادق " غير مششخنة" – 5 بنادق رش– 40 فرد محلى – 9مسدس- 90 طلقة مختلفة الأعيرة – أجهزة وأدوات التصنيع) وضبط (71) تشكيل عصابى، ضموا (214) متهم، إرتكبوا (377) حادث وضبط (632) متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (4 بنادق آلية – 15 بندقية "غير مششخنة" – مسدس – 173 فرد محلى – 119 طلقة مختلفة الأعيرة – 426 سلاح أبيض).

وتمكنت الجهود خلال شهر فى مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ (1982485) حكم قضائى متنوع.. وذلك على النحو التالى: (8089) حكم جناية من بينها (15 حكما بالإعدام – 460 حكما بالسجن المؤبد). (602904) أحكام جزئية و(116698) حكم مستأنف و(971422) حكم غرامة و(283372) حكم مخالفة.