مفتى الجمهورية: هناك فقه وافد لم يراعِ قضية الحضارة والتحضر

كتب لؤى على - تصوير محمد الحصرى

أشاد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بموسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين"، للدكتور أسامة الأزهرى، مضيفا أن الإمام الليث من سعد كانت تقدر ثروته فى العام ما يقارب 18 مليون شهريا، ومع ذلك لم تكن عليه زكاة قط فكان رمز للعطاء والعمل العبادى والاجتماعى فى نفس اليوم فكان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، فالإمام الليث بن يعد يمثل قيمة العطاء الوطنى.

جاء ذلك خلال عقد مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية CCSS، برئاسة الإعلامى أحمد المسلمانى، محاضرة ألقاها الدكتور أسامة الأزهرى بعنوان " الإمام الليث بن سعد.. فقه الحضارة "، وذلك فى حضور مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، ومفتى مصر السابق الدكتور على جمعة، والشيخ الحبيب على الجفري.

وأضاف أنه للأسف هناك فقه وافد لم يراع قضية الحضارة والتحضر وغاب عنهم هذا التحضر فى الخلاف الفقهى ولم يدركوا أن الخلاف رحمة، ولذلك نحن فى حاجة إلى فقه الامام الليث بن سعد، كما اننا فى حاجة ماسة بمصر لننشغل بالقضايا المهمة فهناك من يتعمد أن ننشغل بقضايا لا تهم المجتمع.

ويأتى ذلك بمناسبة فوز الدكتور أسامة الأزهرى بجائزة " الإمام الليث بن سعد العالمية " لعام 2020.. عن موسوعته الرائدة " جمهرة أعلام الأزهر الشريف فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين ".