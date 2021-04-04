مطار القاهرة يسير على مدار اليوم 225 رحلة لنقل 24573 راكبا

يسير اليوم الأحد مطار القاهرة الدولى 225 رحلة جوية على مدار 24 ساعة تنقل على متنهم 24573 راكبا.

وكشفت مصادر بمطار القاهرة الدولى بان صالات السفر والوصول بمبانى المطار المختلفة تسير اليوم 111 رحلة سفر على متنها 11107 ركاب إلى جهات عدة لندن فرانكفورت موسكو ميلانو أثينا كوبنهاجن أمستردام دبى أبوظبى الشارقة جده الرياض المدينة الدمام القسيم الدوحة فى حين تستقبل الصالات 114 رحلة تنقل على متنها 13466 من عدة جهات منها نيويورك فرانكفورت كييف موسكو لندن كوبنهاجن أمستردام أثينا ميلانو فيينا الرياض جدة المدينة دبى أبوظبى البحرين الشارقة الدوحة القسيم الدمام.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولى جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.