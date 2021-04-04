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مدير عام منظمة اليونسكو تزور القاهرة التاريخية ومنطقتى آثار سقارة والأهرامات

الأحد، 04 أبريل 2021 05:10 م
مدير عام منظمة اليونسكو تزور القاهرة التاريخية ومنطقتى آثار سقارة والأهرامات جانب من الزيارة
كتب محمد أسعد

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في إطار الزيارة الحالية التى تقوم بها أودري أزولاي مدير عام منظمة اليونسكو لمصر، تلبية لدعوة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية والذى اُقيم مساء أمس، زارت أودرى أزولاي والوفد المرافق لها القاهرة التاريخية ومنطقتي آثار سقارة وأهرامات الجيزة، رافقهم خلالها الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
 
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كما زاروا شارع المعز ومجموعة السلطان قلاوون ومدرسة السلطان برقوق ومتحف الفن الاسلامي، أما في منطقة آثار سقارة زاروا مقبرة واحتي وأعمال الحفائر التي تقوم بها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة والتي سيتم الاعلان عنها قريبا.
 
وفي منطقة أهرامات الجيزة، استقبلهم أشرف محي الدين مدير عام آثار الهرم، حيث قاموا بجولة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما.
 
وخلال الزيارة أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن سعادتها بالزيارة اليوم، وانبهارها بالحضارة المصرية العريقة.
 
جدير بالذكر أن مدير عام منظمة اليونسكو كانت قد زارت فور وصولها لمصر مساء أول أمس المتحف المصري بالتحرير.
 
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وزارة السياحة والآثار

مدير اليونسكو

الاهرامات

ابو الهول

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