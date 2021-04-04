مباحث الدقهلية تكشف ملابسات واقعة العثور على جثة مزارع بمركز بنى عبيد

الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية، من كشف لغز العثور على جثة أحد الأشخاص متوفى داخل مسكنه بإحدى القرى بدائرة المركز.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز بنى عبيد بالعثور على جثة مزارع متوفى داخل مسكنه.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص عُثر على جثة (مزارع) بها جروح قطعية بالجسم، وبسؤال والد المجنى عليه قرر أنه حال استقلال نجله دراجته النارية مُنذ عدة أيام واختل مقود الدراجة بيده مما أدى لانقلابه وحدوث إصابته المشار إليها.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده إلى عدم صحة ما قرره والد المتوفـى، وأن صحة الواقعة تتلخص فى حدوث مشاجرة بين المتوفـى ونجل عمه سائق مركبة توك توك، مقيم بذات العنوان مُنذ يومين لتعدى المجنى عليه، وعلى والدة الأخير بالضرب لخلافات الجيرة، قام خلالها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بآلة حادة فأحدث إصابته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه، وتبين إصابته بجرح قطعى بالصدر، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة المشار إليها، كما أضاف بإحداث المتوفـى إصابته المشار إليها خلال المشاجرة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.