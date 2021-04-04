ضبط 3 إرهابيين وتدمير 15 عبوة ناسفة فى الأنبار العراقية

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين، ودمرت 15 عبوة ناسفة في محافظة الأنبار.
وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان لها أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأحد أن قوات الأمن عثرت على مخلفات من عصابات تنظيم داعش الإرهابية بينهم صاروخان من نوع كاتيوشا وقنبلتين وقاذفة أر بي جي، وتم تفجير المواد موقعيا".
وأضافت أن القوات تمكنت من ضبط وتدمير 15 عبوة ناسفة وألقت القبض على 3 إرهابيين.
ضبط 3 إرهابيين وتدمير 15 عبوة ناسفة فى الأنبار العراقيةالأحد، 04 أبريل 2021 10:10 م
الشرطة العراقية
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ألقت قوات الأمن العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين، ودمرت 15 عبوة ناسفة في محافظة الأنبار.
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