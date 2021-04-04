اليوم السابع
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خالد صلاح
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سفير اليابان بالقاهرة يشيد بحفل نقل المومياوات من المتحف المصري لمتحف الحضارة بالفسطاط

الأحد، 04 أبريل 2021 06:21 م
سفير اليابان بالقاهرة يشيد بحفل نقل المومياوات من المتحف المصري لمتحف الحضارة بالفسطاط السفير الياباني بالقاهرة نوكي ماساكي
أ ش أ

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أشاد السفير الياباني لدى مصر، نوكي ماساكي بحفل نقل 22 مومياء ،من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط. 
وقال السفير الياباني - في تصريح اليوم الأحد "استمتعنا بالعروض الفنية في مواقع التراث التاريخية على مستوى مصر كلها، مثل المسلة في ميدان التحرير، وأهرامات سقارة والجيزة، والمعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت، ولم أتمكن من رؤية المومياوات مباشرة، وسأعود مرة أخرى إلى متحف الحضارة عندما يبدأ العرض لرؤيتها".
وأضاف أنه من أقدم مومياء بين المومياوات المنقولة هي على الأرجح مومياء الملك سقنن رع من الأسرة السابعة عشر قبل 3600 عام من الآن، وأشهرهم مومياء رمسيس الثاني، الذي بنى العصر الذهبي في الأسرة التاسعة عشر ،وضم الموكب أيضًا أربع مومياوات لسيدات، بما في ذلك الملكة حتشبسوت.


موكب المومياوات الملكية

مصر

اليابان

سفير اليابان بالقاهرة

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