سفير اليابان بالقاهرة يشيد بحفل نقل المومياوات من المتحف المصري لمتحف الحضارة بالفسطاط

أشاد السفير الياباني لدى مصر، نوكي ماساكي بحفل نقل 22 مومياء ،من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.
وقال السفير الياباني - في تصريح اليوم الأحد "استمتعنا بالعروض الفنية في مواقع التراث التاريخية على مستوى مصر كلها، مثل المسلة في ميدان التحرير، وأهرامات سقارة والجيزة، والمعبد الجنائزي للملكة حتشبسوت، ولم أتمكن من رؤية المومياوات مباشرة، وسأعود مرة أخرى إلى متحف الحضارة عندما يبدأ العرض لرؤيتها".
وأضاف أنه من أقدم مومياء بين المومياوات المنقولة هي على الأرجح مومياء الملك سقنن رع من الأسرة السابعة عشر قبل 3600 عام من الآن، وأشهرهم مومياء رمسيس الثاني، الذي بنى العصر الذهبي في الأسرة التاسعة عشر ،وضم الموكب أيضًا أربع مومياوات لسيدات، بما في ذلك الملكة حتشبسوت.
سفير اليابان بالقاهرة يشيد بحفل نقل المومياوات من المتحف المصري لمتحف الحضارة بالفسطاطالأحد، 04 أبريل 2021 06:21 م
السفير الياباني بالقاهرة نوكي ماساكي
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أشاد السفير الياباني لدى مصر، نوكي ماساكي بحفل نقل 22 مومياء ،من المتحف المصري إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.
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