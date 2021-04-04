رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد الحرص على توطيد العلاقات مع السنغال

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حرص بلاده الراسخ على مواصلة العمل المشترك لتوطيد العلاقات المتميزة مع السنغال.
وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رسالة تهنئة إلى الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال الرسالة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتطور والنماء للشعب السنغالي.
رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد الحرص على توطيد العلاقات مع السنغالالأحد، 04 أبريل 2021 11:10 م
رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان
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أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حرص بلاده الراسخ على مواصلة العمل المشترك لتوطيد العلاقات المتميزة مع السنغال.
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