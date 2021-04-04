اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أبريل 2021 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد الحرص على توطيد العلاقات مع السنغال

الأحد، 04 أبريل 2021 11:10 م
رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد الحرص على توطيد العلاقات مع السنغال رئيس مجلس السيادة السودانى عبد الفتاح البرهان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حرص بلاده الراسخ على مواصلة العمل المشترك لتوطيد العلاقات المتميزة مع السنغال.
وبعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رسالة تهنئة إلى الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني، خلال الرسالة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتطور والنماء للشعب السنغالي.


السودان

السنغال

عبد الفتاح البرهان

مجلس السيادة السوداني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة