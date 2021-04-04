رئيس الوزراء العراقى: الحكومة اتخذت إجراءات جريئة فى قطاع المال والاقتصاد

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قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن الحكومة اتخذت إجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية، وإن هناك تعافيًا تدريجيًا للاقتصاد العراقي.

وذكرت الوكالة العراقية للأنباء، اليوم الأحد، أن الكاظمي التقى - في مقر إقامته بدولة الإمارات - مجموعة من الشركات الإماراتية ورجال الأعمال، حيث شدد على أن العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة أدت إلى تأخر التنمية والخدمات.

وأشار الكاظمي إلى الورقة الإصلاحية التي أعدت لإصلاح القطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات له، مؤكدًا أن أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الإماراتية ورجال الأعمال، وأن عدة إجراءات اتخذت للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات أمام الشركات.

وأشار إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطاقة النظيفة، ووضعت خططًا واتخذت عدة إجراءات بشأنها.

من جهتهم .. أشاد رجال الأعمال بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي والتي تم لمسها مؤخرًا، وأكدوا استعدادهم للعمل في العراق في مختلف القطاعات.