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خادم الحرمين يؤكد للملك عبدالله: تضامن السعودية لحفظ أمن واستقرار الأردن

الأحد، 04 أبريل 2021 08:50 م
خادم الحرمين يؤكد للملك عبدالله: تضامن السعودية لحفظ أمن واستقرار الأردن الملك سلمان
وكالة الأنباء السعودية (واس)

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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

 وأكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية او مساندة المملكة لكافة الإجراءات التي يقوم بها ملك الأردن لحفظ أمن الأردن والحفاظ على استقراره، متمنيا للأردن بقيادة الخير والأمن والاستقرار .

من جهته أعرب الملك عبدالله الثاني عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته وعلى موقف المملكة العربية السعودية في الوقوف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية في جميع الظروف والأزمات.

 

 

 


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الملك عبد الله

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