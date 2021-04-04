حصاد الوزارات..إلغاء "البابل شيت" وإجابة امتحان الترم الثانى للثانوية بنفس الورقة

إعداد محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

إلغاء "البابل شيت" وإجابة امتحان الترم الثانى للثانوى العام فى نفس الورقة

الأوقاف تطلق حملة مكبرة لتعقيم المساجد استعدادا لشهر رمضان الأربعاء المقبل

التموين: صرف 25% من مقررات شهر أبريل حتى الآن

التعليم تعلن جدول الامتحان التجريبى للثانوية العامة الأسبوع الجارى