اليوم السابع
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حصاد الوزارات..إلغاء "البابل شيت" وإجابة امتحان الترم الثانى للثانوية بنفس الورقة

الأحد، 04 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..إلغاء "البابل شيت" وإجابة امتحان الترم الثانى للثانوية بنفس الورقة وزارة التربية والتعليم
إعداد محمد صبحى

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حصاد الوزارات

التعليم العالى

وزير التموين

الصحة

كورونا

الثانوية العامة

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