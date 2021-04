جو بايدن وقرينته يهنئان الأمريكيين بعيد الفصح: نتمنى لكم الصحة والأمل

احتفل الرئيس الأمريكى جو بايدن بعيد الفصح، وفقا لتقويم الكنيسة الغربية، ونشر فيديو مع قرينته جيل بايدن، لتهنئة الأمريكيين بعيد الفصح وقال:"نتمنى لكم الصحة والأمل والفرح والسلام".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "من عائلتنا إلى عائلتكم، نتمنى لكم الصحة والأمل والفرح والسلام، عيد فصح مجيد للجميع!".

From our family to yours, we wish you health, hope, joy, and peace. Happy Easter, everyone! pic.twitter.com/3NHPrbFCVt