جو بايدن وقرينته يهنئان الأمريكيين بعيد الفصح: نتمنى لكم الصحة والأمل

احتفل الرئيس الأمريكى جو بايدن بعيد الفصح، وفقا لتقويم الكنيسة الغربية، ونشر فيديو مع قرينته جيل بايدن، لتهنئة الأمريكيين بعيد الفصح وقال:"نتمنى لكم الصحة والأمل والفرح والسلام".
وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "من عائلتنا إلى عائلتكم، نتمنى لكم الصحة والأمل والفرح والسلام، عيد فصح مجيد للجميع!".
From our family to yours, we wish you health, hope, joy, and peace. Happy Easter, everyone! pic.twitter.com/3NHPrbFCVt— President Biden (@POTUS) April 4, 2021
جو وجيل بايدن
ومن جهته احتفى الرئيس الأمريكى الأسبق، باراك أوباما، بعيد الفصح اليوم الأحد، بنشر صورة قديمة له تجمعه بأسرته، قائلا:" آمل أن نأخذ بعض الوقت للتفكير فى البركات التى نتمتع بها والأمل الذى نحمله فى مستقبل أكثر إشراقًا، من عائلتنا إلى عائلتكم".
وأضاف أوباما فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :""تمتعوا بعيد فصح آمن وسعيد".
ومن جهة أخرى تسيطر حالة جديدة من إجراءات الاغلاق والقيود الصحية فى أوروبا بالتزامن مع احتفالات عيد الفصح، لكن فى المقابل حاول صانع حلوى يمتلك محل فى وسط العاصمة الإيطالية روما، إضفاء أجواء من البهجة على الزبائن والمارة فى الشوارع احتفالا بعيد الفصح، من خلال تحويل متجره المتخصص فى صناعة الحلوى إلى جاليرى فنى، عارضًا كل ما نحته من بيض أطلق عليه "بيض عيد الفصح".
ونفذ الإيطالى والتر موسكو، صانع الحلوى، فكرته، تكريمًا لكبار الفنانين والأدباء بعرض أعماله على زجاج متجره الذى يقع فى أحد أحياء روما، وعرضت شبكة "يورو نيوز" مشاهد من مراحل تصنيع بيض الحلوى فى العاصمة الايطالية، ووقوف الشيف والتر موسكو على صناعة بيض الحلوى وتقديمه للزبائن.
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