اليوم السابع: ﻗﻮة ﻣﺼﺮ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺗﺘﺄﻟﻖ في ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الإثنين العديد من القضايا والتقارير، تقرير عن قوة مصر الناعمة في ليلة موكب المومياوات الملكية، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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ﻗﻮة ﻣﺼﺮ اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ ﺗﺘﺄﻟﻖ ﻓﻰ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻔﺮاﻋﻨﺔ

اﻻﺣﺘﻔﺎﻟﻴﺔ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ.. ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻬﻴﺐ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻳﻌﻜﺲ ﺗﺮاﺛﻨﺎ وﻋﻈﻤﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ الماضى واﻟﺤﺎﺿﺮ.. ﻛﻮاﻟﻴﺲ ﺑﺪأت ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻰ ﻛﺎن ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻛﻞ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﺑﻠﺤﻈﺔ وﺻﺎﺣﺐ ﻗﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺑﺜﻮﺑﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻰ ﻧﻔﺲ ﻳﻮم اﻟﺤﺪث.. واﻓﺘﺘﺎح اﻟﺤﻔﻞ ﺑﺎﻷﻃﻔﺎل ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ مصر

اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ وﻳﺆﻛﺪ: ﻣﺼﺮ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺣﻤﺎﻳﺔ آﺛﺎرﻫﺎ وﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﺸﻌﺒﻬﺎ وﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻓﻰ أﺑﻬﻰ ﺻﻮرة

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- الرئيس ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﻰ اﻷﺳﻤﻨﺖ واﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ

-الرئيس يتابع خطوات تطوير قطاعى صناعة الأسمنت والحديد والصلب وتعزيز القدرة التنافسية والتغلب على المعوقات اللوجستية ويوجه بالاستمرار فى جهود توطين الصناعة

-" اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ" ﺗﻨﻔﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺨﻀﺮاوات واﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن

اﳌﻄﺎرات اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺗﻨﺘﺼﺮ ﻓﻰ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮروﻧﺎ

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اﻟﺰﻣﺎﻟﻚ ﻳﻌﻠﻦ اﻟﻄﻮارئ وﻳﺤﻔﺰ ﻻﻋﺒﻴﻪ اﺳﺘﻌﺪادا ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻄﻞ اﻟﺴﻨﻐﺎل

اﻷﻫﻠﻰ ﻳﺤﺘﻮى أزﻣﺔ اﻟﺸﻨﺎوى وﻫﺎﻧﻰ ﻓﻰ رﺣﻠﺔ اﻟﺴﻮدان

اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ.. ﻫﺪﻓﻬﺎ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻰ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﳌﺸﻜﻠﺔ

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رؤساء تحرير الصحف يناشدون سلطات الدولة بإقالة وزير الإعلام

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