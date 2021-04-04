الولايات المتحدة تسجل 67,989 إصابة مؤكدة و 789 حالة وفاة بفيروس كورونا

( وكالات)

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 67,989 إصابة مؤكدة و 789 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 30,492,334 ، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 553,681.

فيما سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 498197.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى تسجيل 8 حالات وفاة ليصل عدد الوفيات إلى 8850، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 484921.