الهند: حرائق الغابات شمالى البلاد تمتد إلى 40 موقعا نشطا

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اتسعت رقعة الحرائق التي اشتعلت في غابات بولاية أوتارانتشال شمالي الهند ،لتؤجج النيران في 40 موقعًا نشطًا بعدة مناطق هي الأكثر تضررًا.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن مسئولي الغابات قولهم إن حرائق الغابات التي اشتعلت على مدار أمس ، دفعت الحكومة المركزية إلى إرسال مروحتين إلى الولاية اليوم الأحد للسيطرة على الوضع هناك.

وأوضح وزير الداخلية الهندي، أميت شاه - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي - قائلًا "تحدثت إلى رئيس وزراء ولاية /أوتارانتشال/، تيراث سينج، للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بحرائق الغابات هناك"، لافتًا إلى أنه تم إصدار تعليمات بإرسال مروحتين وفرق من القوات الوطنية المعنية، بالتعامل مع الكوارث بهدف التقليل من الخسائر في الأرواح والممتلكات.

أما رئيس وزراء الولاية فقد دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمسئولين بارزين معنيين بالأمر ، لتقييم الوضع ومناقشة سبل السيطرة على الحرائق بصورة فعالة، حيث أفاد سينج بأنه تم نشر 12 ألف فرد من إدارة الغابات ،وتم إنشاء أيضًا 1300 مركز إطفاء من أجل إخماد الحرائق.