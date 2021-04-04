الموندو: إسبانيا تعيد الإغلاق فى عيد الفصح وتستعد لموجة رابعة طوال أبريل

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية، إن إسبانيا تبدأ إغلاق للبلاد من جديد بسبب الاحتفال بعيد الفصح وانتشار فيروس كورونا، وذلك مع الاستعداد لموجة رابعة محتملة طوال شهر أبريل.

وأشارت الصحيفة فى تقرير لها إلى أن الموجة الرابعة لكورونا سيكون لها بعض الخصائص مقارنة بالموجات السابقة، ومن أهمها التقدم فى التطعيمات مما سيقلل الإصابات والوفيات فى تلك الموجة، إلا أن التهديد الوحيد الذى ينتشر فى إسبانيا وفى بعض الدول الأوروبية الأخرى هى السلالة البريطانية التى انتشرت فى 17 اقليما إسبانيا بدل أن كانت منذ شهر منتشرة فى ثلاثة اقاليم فقط.

وأشار خبراء، أن المشكلة تكمن فى السلالة البريطانية المعدية بنسبة تصل إلى 70%، وقالت الدكتورة جوان ب سوريانو اخصائية أمراض الرئة فى مستشفى جامعة لا برينسيسا، وجامعة مدريد المستقلة أن "الخبر السار فى الموجة الرابعة هو وجود اللقاحات واستخدامها من أجل كبح العدوى".

أبلغت الصحة أمس السبت عن 9571 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الـ48 ساعة الماضية، والتى توفى خلالها 157 شخصًا، وارتفع ضغط المستشفى والعمل فى وحدات العناية المركزة، وشهدت الإصابة التراكمية فى آخر 14 يومًا انخفاضًا طفيفًا بثلاث نقاط..

وبحسب البيانات التى قدمتها وزارة الصحة، بلغ معدل الإصابة المتراكم فى إسبانيا 151.79 إصابة لكل 100 ألف ساكن مقارنة بـ 154.76 يوم الخميس.

وفقد 75698 شخصًا حياتهم بسبب الفيروس منذ بداية الأزمة الصحية، وهو رقم يمثل 157 حالة وفاة أكثر من تلك المسجلة فى الإحصاء السابق قبل 48 ساعة، عندما تم إحصاء 75541.